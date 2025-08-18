augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kigyulladt autó

2 órája

Lángba borult egy autó Hevesben, a helyszínre mentő is érkezett

Címkék#kigyulladt#tűz#mentő

Vasárnap éjjel kigyulladt egy autó Mátraderecske és Mátraballa közötti úton.

Heol.hu

Kigyulladt egy személyautó Mátraderecske és Mátraballa közötti, 2411-es út 6-os kilométerszelvénye közelében vasárnap éjjel. A lángokat a pétervásárai hivatásos tűzoltók oltották el egy vízsugár segítségével. A helyszínre mentő is érkezett - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Mentő is érkezett a helyszínre
Forrás: OMSZ

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu