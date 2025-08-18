Kigyulladt autó
39 perce
Lángba borult egy autó Hevesben, a helyszínre mentő is érkezett
Vasárnap éjjel kigyulladt egy autó Mátraderecske és Mátraballa közötti úton.
Kigyulladt egy személyautó Mátraderecske és Mátraballa közötti, 2411-es út 6-os kilométerszelvénye közelében vasárnap éjjel. A lángokat a pétervásárai hivatásos tűzoltók oltották el egy vízsugár segítségével. A helyszínre mentő is érkezett - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
