Lángba borult egy autó Hevesben, a helyszínre mentő is érkezett

Kigyulladt egy személyautó Mátraderecske és Mátraballa közötti, 2411-es út 6-os kilométerszelvénye közelében vasárnap éjjel. A lángokat a pétervásárai hivatásos tűzoltók oltották el egy vízsugár segítségével. A helyszínre mentő is érkezett - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Mentő is érkezett a helyszínre

Forrás: OMSZ