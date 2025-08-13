Lángoló autó és bozóttűz a 21-es főúton – két település tűzoltói is segítettek

Kedd éjszaka kigyulladt egy személyautó a 21-es főúton, Apc közelében. Teljes terjedelmében égett az útpadkán álló jármű és körülötte mintegy harminc négyzetméteren az aljnövényzet is - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A hatvani hivatásos tűzoltók két vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd elfojtották a lángokat. A munkálatokat a pásztói hivatásos tűzoltók is segítették. A tűzoltás idejére lezárták az érintett útszakaszt, de Hatvan irányában utána is csak egy sávon indult meg a forgalom.