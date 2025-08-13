augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

1 órája

Lángoló autó és bozóttűz a 21-es főúton – két település tűzoltói is segítettek

Címkék#balesetek#tűzoltók#kigyulladt autó

Teljes terjedelmében égett egy személyautó a 21-es főúton, Apc közelében.

Heol.hu

Kedd éjszaka kigyulladt egy személyautó a 21-es főúton, Apc közelében. Teljes terjedelmében égett az útpadkán álló jármű és körülötte mintegy harminc négyzetméteren az aljnövényzet is - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A hatvani hivatásos tűzoltók két vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd elfojtották a lángokat. A munkálatokat a pásztói hivatásos tűzoltók is segítették. A tűzoltás idejére lezárták az érintett útszakaszt, de Hatvan irányában utána is csak egy sávon indult meg a forgalom.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu