Ismét veszélyes állatok tűntek fel az egri érsekkertben

Mint azt júliusban megírtuk, az egri Excalibur étterem sárkányának szájába lódarazsak költöztek és el is jött az idő, hogy meg is mutassák magukat a környezetüknek. A kék sárkány szájából nem tűz, hanem csípésükkel szintén égő érzést, megfelelő mennyiségben, vagy allergia esetén halált okozó lódarazsak jöttek elő. Most pedig újabb helyen tűntek fel a veszélyes állatok.

Nem biztonságos az egri érsekkert, veszélyes állatok lepték el a játszóteret

Forrás: Heol.hu

Péntek késő délután bejelentés érkezett hozzám, miszerint lódarazsak vannak az Érsekkertben a játszótér mellett - írja bejegyzésében Gömöri László Eger alpolgármestere.

Az önkormányzat szakembere megkereste a helyet és értesítették az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoportot péntek este, akik szombaton a veszélyt el fogják hárítani.