2 órája
Megdöbbentő, mi történt záráskor a Dobó téri Food Truck Show-n, kétségbeesetten fordultak az egriekhez
Eltűnt egy lány táskája az egri Dobó térről a múlt hétvégén. Dolgozni érkezett a Food Truck Show-ra, sajnos az eltűnt hátizsák mélyében fontos iratokon felül más értékek is lapultak.
Segítségkérés érkezett az egyik egri Facebook-csoportba kedden. A posztoló, mint írta, nem helyi lakos, csak hétvégén a Dobó téren dolgozott a Food Truck Show alkalmából. Írásából kiderül, hogy záráskor nem találta a táskáját, amit valószínűleg elloptak. Barna bőr betétes, viszonylag nagyobb méretű Parfois hátitáskát nyúltak le.
A pénz része felejtős, de a személyes dolgaim, ha előkerülnének, annak is nagyon örülnék.
- írta
A rend éber őrei felé nem fűzök nagy reményeket a történtek és az eljárásuk után...
- tette hozzá.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Több hozzászólás is érkezett, valaki a Kertész utca és Hadnagy utca sarkán, egy Zöldsziget mögötti kuka tetején talált rá:
Későn láttam meg, akkor nem tulajdonítottam neki jelentőséget, így összeáll a kép. Sajnálom, hogy ilyen tapasztalatokkal kellett megismerkedned ebben a szép kisvárosban.
Más a hivatalos iratok megszerzésében próbált segíteni, mert feljelentés után már ingyenesen pótolhatók a személyes dolgok.
Elstartolt a Food Truck Show Egerben, rengeteg étel közül válogathatunk + fotók
Ízek és illatok kavalkádja a Dobó téren - fotókon a szombati forgatag
A hétvégi rendezvényről már lapunk is többször írt. A gasztro programon többek között smash burgert, churrost és görög loukoumades fánkot is kóstolhattunk.
Az AI gasztronómiai listáján nagyot nézünk! - Szerinte ezek Eger legjobb éttermei
Véletlenül más ingatlanát adta el az önkormányzatnak egy férfi Egerben