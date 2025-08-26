Segítségkérés érkezett az egyik egri Facebook-csoportba kedden. A posztoló, mint írta, nem helyi lakos, csak hétvégén a Dobó téren dolgozott a Food Truck Show alkalmából. Írásából kiderül, hogy záráskor nem találta a táskáját, amit valószínűleg elloptak. Barna bőr betétes, viszonylag nagyobb méretű Parfois hátitáskát nyúltak le.

Megdöbbentő, mi történt záráskor a Dobó téri Food Truck Show-n, kétségbeesetten fordultak az egriekhez

Forrás: Nemes Róbert / Heol.hu

A pénz része felejtős, de a személyes dolgaim, ha előkerülnének, annak is nagyon örülnék.

- írta

A rend éber őrei felé nem fűzök nagy reményeket a történtek és az eljárásuk után...

- tette hozzá.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Több hozzászólás is érkezett, valaki a Kertész utca és Hadnagy utca sarkán, egy Zöldsziget mögötti kuka tetején talált rá:

Későn láttam meg, akkor nem tulajdonítottam neki jelentőséget, így összeáll a kép. Sajnálom, hogy ilyen tapasztalatokkal kellett megismerkedned ebben a szép kisvárosban.

Más a hivatalos iratok megszerzésében próbált segíteni, mert feljelentés után már ingyenesen pótolhatók a személyes dolgok.