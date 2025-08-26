augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Betörés

1 órája

Kiderült, ki nyomta fel a forgalmas üzletet Hevesben! Nem ma kezdte a srác

Címkék#trafik#tolvaj#bűncselekmény

A hevesi nyomozók őrizetbe vették a 17 éves tarnabodi tolvajt. Lopás mellett más is köthető a nevéhez.

Heol.hu

Augusztus 24-én érkezett bejelentés a rendőröknek, miszerint aznap délután valaki betörte egy tarnabodi dohánybolt ablakát, és különféle termékeket vitt el közel 40 ezer forint értékben - írja a Police.hu.

Lopással gyanúsítják a fiatal tarnabodi fiút, kezdeményezték letartóztatását
Lopással gyanúsítják a fiatal tarnabodi fiút, kezdeményezték letartóztatását
Forrás: Teol.hu

A rendőri adatgyűjtést követően azonosították a lopással megalapozottan gyanúsítható fiút, és elfogták a településen. Kihallgatásán elismerte tettét.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A rendőrök megállapították továbbá, hogy az elmúlt időszakban több bűncselekményt is elkövetett, ezért őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu