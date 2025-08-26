1 órája
Kiderült, ki nyomta fel a forgalmas üzletet Hevesben! Nem ma kezdte a srác
A hevesi nyomozók őrizetbe vették a 17 éves tarnabodi tolvajt. Lopás mellett más is köthető a nevéhez.
Augusztus 24-én érkezett bejelentés a rendőröknek, miszerint aznap délután valaki betörte egy tarnabodi dohánybolt ablakát, és különféle termékeket vitt el közel 40 ezer forint értékben - írja a Police.hu.
A rendőri adatgyűjtést követően azonosították a lopással megalapozottan gyanúsítható fiút, és elfogták a településen. Kihallgatásán elismerte tettét.
A rendőrök megállapították továbbá, hogy az elmúlt időszakban több bűncselekményt is elkövetett, ezért őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
