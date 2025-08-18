Buszbaleset okozott fennakadást az M3-ason

Egy autóbusz és egy személyautó ütközött össze az M3-as autópálya 145-ös kilométerszelvényénél, Mezőkeresztes térségében, a Miskolc felé vezető irányban. A buszon több mint ötvenen, míg az autóban hárman utaztak. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók a kisebb járművet áramtalanították. A balesethez a mentők is kiérkeztek – írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Ismét baleset nehezíti az M3-as autópályán való közlekedést (A kép illusztráció)

Forrás: MW

– Anyagi káros baleset történt az M3-as autópályán, Miskolc irányában. Egy gépjármű és egy magán busz ütköztek egymással, személyi sérülés nem történt, a helyszínelés már véget ért, torlódásra nem kell számítani – árulta el lapunknak Zupkó Jázmin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

