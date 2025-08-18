1 órája
Buszbaleset okozott fennakadást az M3-ason
Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, a Geleji pihenőhely után egy személyautó és egy busz ütközött össze. A 145-ös km-nél a külső sávot lezárták – számolt be a balesetről az Útinform.
Egy autóbusz és egy személyautó ütközött össze az M3-as autópálya 145-ös kilométerszelvényénél, Mezőkeresztes térségében, a Miskolc felé vezető irányban. A buszon több mint ötvenen, míg az autóban hárman utaztak. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók a kisebb járművet áramtalanították. A balesethez a mentők is kiérkeztek – írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
– Anyagi káros baleset történt az M3-as autópályán, Miskolc irányában. Egy gépjármű és egy magán busz ütköztek egymással, személyi sérülés nem történt, a helyszínelés már véget ért, torlódásra nem kell számítani – árulta el lapunknak Zupkó Jázmin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy autó lesodródott az M3-ason, majd a fák közé csapódott hétfőn délelőtt:
Fák közé csapódott egy autó az M3-ason, mentő is érkezett a helyszínre
