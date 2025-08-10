Kettős baleset bénította meg az M3-ast, egy autó teljesen lángba borult

– Két baleset is történt az M3-as autópálya 127-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a Budapest felé vezető oldalon. Egy furgon szalagkorlátnak hajtott, majd keresztben állt meg a pályatesten. Feltételezhetően ennek következtében két személyautó szenvedett utoléréses balesetet, amely után az első jármű kigyulladt. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a kocsi lángjait, majd minden járművet áramtalanítottak. Az egység mellett a mentők is a helyszínen dolgoztak – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Két baleset történt éjjel az M3-ason.

Forrás: Mediaworks illusztráció

Baleset történt Egerben a Mátyás király úton is, a szombaton a délelőtti órákban, emiatt torlódás volt a főúton: