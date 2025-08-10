augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Balesetek

11 perce

Kettős baleset bénította meg az M3-ast, egy autó teljesen lángba borult

Egymás után két baleset rázta meg a sztrádát szombatról vasárnapra virradó éjjel. Az M3-as autópálya mezőkövesdi szakaszán több autó ütközött, az egyik ráadásul ki is gyulladt. Mutatjuk a részleteket!

Heol.hu

– Két baleset is történt az M3-as autópálya 127-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a Budapest felé vezető oldalon. Egy furgon szalagkorlátnak hajtott, majd keresztben állt meg a pályatesten. Feltételezhetően ennek következtében két személyautó szenvedett utoléréses balesetet, amely után az első jármű kigyulladt. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a kocsi lángjait, majd minden járművet áramtalanítottak. Az egység mellett a mentők is a helyszínen dolgoztak – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Baleset történt Egerben a Mátyás király úton is, a szombaton a délelőtti órákban, emiatt torlódás volt a főúton:

A szombaton rengeteg torlódás nehezítette az autósok dolgát az M3-ason:

 

