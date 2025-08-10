Egy autó a korlátnak csapódott az M3-ason

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Hejőkürt térségében a 164-es km-nél egy személyautó korlátnak ütközött, a külső sávot lezárták – számolt be az Útinform. Torlódásról egyelőre nem tudunk, de nem kizárt, hogy lassult a forgalom az érintett szakaszon.

Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M3-as autópályán (A fotó illusztráció) Forrás: Police.hu

– Anyagi káros baleset történt Hejőkürttől nem messze az M3-as autópályán. Egy autó ment neki a szalagkorlátnak, személyi sérülés nem történt – számolt be lapunknak a balesetről Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

Az MKIF Zrt. beszámolója szerint a külső és a leálló sávot lezárták.

Rengeteg baleset nehezíti a közlekedést az M3-ason

Két autó ütközött össze az M3-as autópályán Bag közelében vasárnap délután: