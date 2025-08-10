augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Egy autó a korlátnak csapódott az M3-ason

Címkék#balesetek#m3-as#M3-as autópálya#rendőrség

Baleset történt M3-as autópályán, Vásárosnamény felé vasárnap kora este. Egy személyautó a 164-es kilométernél a szalagkorlátnak ütközött, a külső és leálló sávot lezárták.

Heol.hu

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Hejőkürt térségében a 164-es km-nél egy személyautó korlátnak ütközött, a külső sávot lezárták – számolt be az Útinform. Torlódásról egyelőre nem tudunk, de nem kizárt, hogy lassult a forgalom az érintett szakaszon. 

Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M3-as autópályán.
Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M3-as autópályán (A fotó illusztráció) Forrás: Police.hu

– Anyagi káros baleset történt Hejőkürttől nem messze az M3-as autópályán. Egy autó ment neki a szalagkorlátnak, személyi sérülés nem történt – számolt be lapunknak a balesetről Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. 

Az MKIF Zrt. beszámolója szerint a külső és a leálló sávot lezárták. 

Rengeteg baleset nehezíti a közlekedést az M3-ason 

Két autó ütközött össze az M3-as autópályán Bag közelében vasárnap délután:

Az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvannál három személygépkocsi ütközött össze vasárnap délelőtt:

Szombat este 10 óra után két baleset is történt az M3-as autópálya 127-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a Budapest felé vezető oldalon:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu