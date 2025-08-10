36 perce
Egy autó a korlátnak csapódott az M3-ason
Baleset történt M3-as autópályán, Vásárosnamény felé vasárnap kora este. Egy személyautó a 164-es kilométernél a szalagkorlátnak ütközött, a külső és leálló sávot lezárták.
Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Hejőkürt térségében a 164-es km-nél egy személyautó korlátnak ütközött, a külső sávot lezárták – számolt be az Útinform. Torlódásról egyelőre nem tudunk, de nem kizárt, hogy lassult a forgalom az érintett szakaszon.
– Anyagi káros baleset történt Hejőkürttől nem messze az M3-as autópályán. Egy autó ment neki a szalagkorlátnak, személyi sérülés nem történt – számolt be lapunknak a balesetről Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
Az MKIF Zrt. beszámolója szerint a külső és a leálló sávot lezárták.
Rengeteg baleset nehezíti a közlekedést az M3-ason
Két autó ütközött össze az M3-as autópályán Bag közelében vasárnap délután:
Az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvannál három személygépkocsi ütközött össze vasárnap délelőtt:
Szombat este 10 óra után két baleset is történt az M3-as autópálya 127-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a Budapest felé vezető oldalon:
Kettős baleset bénította meg az M3-ast, egy autó teljesen lángba borult
Hihetetlen mit műveltek egy nővel a forgalmas egri kerékpárúton a kábszisok
Tombol a kánikula mégsem érik a paradicsom? Nem is gondolná, mi az oka