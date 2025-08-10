augusztus 10., vasárnap

1 órája

Két autó karambolozott az M3-ason, hatalmas a torlódás mindkét irányban

Címkék#balesetek#m3-as#M3-as autópálya

Két autó ütközött össze az M3-as autópályán Bag közelében vasárnap délután. Az érintett szakaszon mindkét irányban torlódásra kell számítani, mutatjuk a részleteket.

Heol.hu

Baleset történt az M3-as autópályán, Bag térségében a 44-es km-nél a terelésben. A Vásárosnamény felé vezető átterelt sávban történt a baleset, mindkét irányban torlódik a forgalom – számolt be a balesetről az Útinform

Ismét baleset nehezíti az M3-as autópályán való közlekedést (A kép illusztráció)
Ismét baleset nehezíti az M3-as autópályán való közlekedést (A kép illusztráció)
Forrás: MW

– Ráfutásos baleset történt az M3-as autópályán, Bag közelében. Az ütközés során szerencsére senki sem sérült meg, csak anyagi károk keletkeztek – árulta el lapunknak Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. 

Rengeteg baleset nehezíti a közlekedést az M3-ason 

Az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvannál három személygépkocsi ütközött össze vasárnap délelőtt:

Szombat este 10 óra után két baleset is történt az M3-as autópálya 127-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a Budapest felé vezető oldalon:

A szombaton rengeteg torlódás nehezítette az autósok dolgát az M3-ason:

 

