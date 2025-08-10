Két autó karambolozott az M3-ason, hatalmas a torlódás mindkét irányban

Baleset történt az M3-as autópályán, Bag térségében a 44-es km-nél a terelésben. A Vásárosnamény felé vezető átterelt sávban történt a baleset, mindkét irányban torlódik a forgalom – számolt be a balesetről az Útinform.

Ismét baleset nehezíti az M3-as autópályán való közlekedést (A kép illusztráció)

Forrás: MW

– Ráfutásos baleset történt az M3-as autópályán, Bag közelében. Az ütközés során szerencsére senki sem sérült meg, csak anyagi károk keletkeztek – árulta el lapunknak Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

