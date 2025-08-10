38 perce
Két autó karambolozott az M3-ason, hatalmas a torlódás mindkét irányban
Két autó ütközött össze az M3-as autópályán Bag közelében vasárnap délután. Az érintett szakaszon mindkét irányban torlódásra kell számítani, mutatjuk a részleteket.
Baleset történt az M3-as autópályán, Bag térségében a 44-es km-nél a terelésben. A Vásárosnamény felé vezető átterelt sávban történt a baleset, mindkét irányban torlódik a forgalom – számolt be a balesetről az Útinform.
– Ráfutásos baleset történt az M3-as autópályán, Bag közelében. Az ütközés során szerencsére senki sem sérült meg, csak anyagi károk keletkeztek – árulta el lapunknak Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Rengeteg baleset nehezíti a közlekedést az M3-ason
Az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvannál három személygépkocsi ütközött össze vasárnap délelőtt:
Szombat este 10 óra után két baleset is történt az M3-as autópálya 127-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a Budapest felé vezető oldalon:
Kettős baleset bénította meg az M3-ast, egy autó teljesen lángba borult
Végre pénzespostás csengetett a kirúgott mátraalji kismamáknál
Számított erre bárki az egri strandon? Videón mutatjuk, mi úszkált a vendégek között!