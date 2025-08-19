46 perce
Helyszíni fotók az M3-ason történt balesetről, mentőhelikopter is érkezett
Fák közé csapódott egy autó az M3-as autópályán, a 36-os kilométerszelvénynél, Bag közelében hétfő délelőtt. Az autó a pihenő területen is keresztülhalad, mielőtt a fák között landolt volna. A balesethez mentőhelikopter is kiérkezett.
Súlyos baleset történt az M3-as autópályán hétfőn.
Forrás: Aszódi hivatásos tűzoltók
Lesodródott az útról és fák közé hajtott egy személygépkocsi hétfőn délelőtt az M3-as autópálya 36-os kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Bag közelében. A gépkocsiban egyedül a sofőr utazott, aki a roncsba szorult. Az aszódi hivatásos tűzoltók a mentőszolgálat szakembereivel közösen, kézi erővel a sofőrt a roncsból kiemelték, áramtalanították és átvizsgálták a járművet, majd biztosították a helyszínt – számot be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az aszódi hivatásos tűzoltók által készített fotók tanúsága szerint a balesethez mentőhelikopter is érkezett. Az ügyben megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.
Fák közé csapódott egy autó az M3-ason, mentő is érkezett a helyszínre
Nem hitték, hogy lebukhatnak! Váratlanul csapott le a gyöngyösi városrendészet
A mentőhelikopterhez sietett egy kislány Szilvásváradon - amit tett, arra a légimentők sem voltak felkészülve
El sem hiszed, melyik énekes járt a Szépasszony-völgyben - még a főiskolát is itt végezte el