Helyszíni fotók az M3-ason történt balesetről, mentőhelikopter is érkezett

Lesodródott az útról és fák közé hajtott egy személygépkocsi hétfőn délelőtt az M3-as autópálya 36-os kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Bag közelében. A gépkocsiban egyedül a sofőr utazott, aki a roncsba szorult. Az aszódi hivatásos tűzoltók a mentőszolgálat szakembereivel közösen, kézi erővel a sofőrt a roncsból kiemelték, áramtalanították és átvizsgálták a járművet, majd biztosították a helyszínt – számot be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Mentőhelikopter is érkezett az M3-as autópályán történt balesethez. Forrás: Aszódi hivatásos tűzoltók

Az aszódi hivatásos tűzoltók által készített fotók tanúsága szerint a balesethez mentőhelikopter is érkezett. Az ügyben megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.