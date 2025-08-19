augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyos baleset

46 perce

Helyszíni fotók az M3-ason történt balesetről, mentőhelikopter is érkezett

Címkék#balesetek#M3-as#M3-as autópálya

Fák közé csapódott egy autó az M3-as autópályán, a 36-os kilométerszelvénynél, Bag közelében hétfő délelőtt. Az autó a pihenő területen is keresztülhalad, mielőtt a fák között landolt volna. A balesethez mentőhelikopter is kiérkezett.

Heol.hu
Helyszíni fotók az M3-ason történt balesetről, mentőhelikopter is érkezett

Súlyos baleset történt az M3-as autópályán hétfőn.

Forrás: Aszódi hivatásos tűzoltók

Lesodródott az útról és fák közé hajtott egy személygépkocsi hétfőn délelőtt az M3-as autópálya 36-os kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Bag közelében. A gépkocsiban egyedül a sofőr utazott, aki a roncsba szorult. Az aszódi hivatásos tűzoltók a mentőszolgálat szakembereivel közösen, kézi erővel a sofőrt a roncsból kiemelték, áramtalanították és átvizsgálták a járművet, majd biztosították a helyszínt – számot be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Mentőhelikopter is érkezett az M3-as autópályán történt balesethez.
Mentőhelikopter is érkezett az M3-as autópályán történt balesethez.  Forrás: Aszódi hivatásos tűzoltók

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az aszódi hivatásos tűzoltók által készített fotók tanúsága szerint a balesethez mentőhelikopter is érkezett. Az ügyben megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu