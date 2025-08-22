augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Újabb baleset az M3-ason, forgalmi akadály nehezíti a közlekedést

Címkék#M3-as#tűzoltók#baleset

Szalagkorlátnak ütközött egy autó péntek reggel az M3-ason. Sávzárás lassítja a forgalmat.

Heol.hu

Szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M3-as autópálya 113-as kilométerszelvényénél, Füzesabony térségében, a Miskolc felé vezető oldalon pénteken reggel. A vezető a füzesabonyi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt ki tudott szállni a járműből. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett pályaszakaszon - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Szalagkorlátnak ütközött egy autó péntek reggel az M3-ason
Szalagkorlátnak ütközött egy autó péntek reggel az M3-ason
Forrás:  Tóth Imre / Haon.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Egy személyautó megcsúszott a vizes úton, majd a szalagkorlátnak ütközött. Jelenleg tart a helyszínelés. Útlezárás nincsen érvényben, csak sávzárás - közölte portálunkkal Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Úgy tudjuk, nem sérült meg senki. 

Nem sokkal korábban hasonló eset történt a sztrádán. Szalagkorlátnak csapódott egy autó péntek reggel az M3-ason, Atkár közelében. 
 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu