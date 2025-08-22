Újabb baleset az M3-ason, forgalmi akadály nehezíti a közlekedést

Szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M3-as autópálya 113-as kilométerszelvényénél, Füzesabony térségében, a Miskolc felé vezető oldalon pénteken reggel. A vezető a füzesabonyi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt ki tudott szállni a járműből. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett pályaszakaszon - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Szalagkorlátnak ütközött egy autó péntek reggel az M3-ason

Forrás: Tóth Imre / Haon.hu

Egy személyautó megcsúszott a vizes úton, majd a szalagkorlátnak ütközött. Jelenleg tart a helyszínelés. Útlezárás nincsen érvényben, csak sávzárás - közölte portálunkkal Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Úgy tudjuk, nem sérült meg senki.

Nem sokkal korábban hasonló eset történt a sztrádán. Szalagkorlátnak csapódott egy autó péntek reggel az M3-ason, Atkár közelében.

