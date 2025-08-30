Szombat este történt egy baleset Hatvanban, mellyel egyidőben történt egy másik is. A VÉSZ információi szerint árokba csapódott egy személyautó az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Kerekharaszt térségében, az 51-es és 52-es kilométerszelvény között.

Árokba csapódott egy autó az M3-ason

Forrás: Magyar Nemzet

Vámos Boglárkától, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy a balesetben senki sem sérült meg.

A balesethez a hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. Az eset nem okoz fennakadást a forgalomban.