47 perce
Árokba csapódott egy autó az M3-ason
Nem múlt el baleset nélkül a szombat az M3-as autópálya Heves vármegyei szakaszán. Egy autó balesetezett az M3-ason, Kerekharasztnál.
Szombat este történt egy baleset Hatvanban, mellyel egyidőben történt egy másik is. A VÉSZ információi szerint árokba csapódott egy személyautó az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Kerekharaszt térségében, az 51-es és 52-es kilométerszelvény között.
Vámos Boglárkától, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy a balesetben senki sem sérült meg.
A balesethez a hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. Az eset nem okoz fennakadást a forgalomban.
