33 perce
Súlyos baleset az M3-ason – Felkavaró fotón a helyszín + fotók
Szombat reggel súlyos baleset történt az M3-ason, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A baleset nem csak az autósok közlekedését nehezíti, hanem a buszok menetrendjét is borítja.
Az M3-ason súlyos baleset történt
Forrás: Csedreki Mariann / Beküldött fotó
Korábban beszámoltunk róla, hogy egy kamion és egy személyautó karambolozott az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán. A 48-as kilométernél, Kerekharaszt térségében utoléréses baleset történt, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Az M3-ason történt balesethez mentőhelikopter is érkezett
Az Útinform tájékoztatása szerint az autópályát az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták. A forgalmat a 39-es kilométernél található Bag / Aszód / Tura csomópontnál terelik le. Az MKIF közlése szerint a rendőrség szintén a 39-es kilométernél, a Bagi csomópontnál zárta le a pályát az országhatár felé vezető oldalon, és kitereli a forgalmat.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A baleset a buszok menetrendjét is befolyásolja
A baleset a Volánbusz-járatok közlekedésére is hatással van: a Gyöngyös és Eger felé tartó buszok terelve közlekednek, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani – közölte a MÁV.
Lapunk megkereste a balesettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálatot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.
Mentőhelikopter érkezett az M3-asra, súlyos baleset bénítja az autópálya egyik oldalát
Frissítés:
Megindult a forgalom az M3-as autópályán. Érintett járataink 30 perces késéssel közlekednek tovább, közölte a Mávinform. A késés a Gyöngyösre, Egerbe tartó buszokat érinti.
Koszos mosdó, flegma pénztáros, romlott hús – érdemes messze elkerülni ezeket az egri boltokat!
A klímaváltozásnál is van nagyobb probléma az egri kutató szerintA környezet és a társadalom nem választható szét egymástól.