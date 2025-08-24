augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
M3

33 perce

Súlyos baleset az M3-ason – Felkavaró fotón a helyszín + fotók

Címkék#mentőhelikopter#M3-as autópálya#baleset

Szombat reggel súlyos baleset történt az M3-ason, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A baleset nem csak az autósok közlekedését nehezíti, hanem a buszok menetrendjét is borítja.

Heol.hu
Súlyos baleset az M3-ason – Felkavaró fotón a helyszín + fotók

Az M3-ason súlyos baleset történt

Forrás: Csedreki Mariann / Beküldött fotó

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy kamion és egy személyautó karambolozott az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán. A 48-as kilométernél, Kerekharaszt térségében utoléréses baleset történt, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Az M3-as autópályán utoléréses baleset történt
Forrás: Csedreki Mariann / Beküldött fotó

Az M3-ason történt balesethez mentőhelikopter is érkezett

Az Útinform tájékoztatása szerint az autópályát az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták. A forgalmat a 39-es kilométernél található Bag / Aszód / Tura csomópontnál terelik le. Az MKIF közlése szerint a rendőrség szintén a 39-es kilométernél, a Bagi csomópontnál zárta le a pályát az országhatár felé vezető oldalon, és kitereli a forgalmat.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A baleset a buszok menetrendjét is befolyásolja

A baleset a Volánbusz-járatok közlekedésére is hatással van: a Gyöngyös és Eger felé tartó buszok terelve közlekednek, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani – közölte a MÁV.

Lapunk megkereste a balesettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálatot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.

A balesetről korábban ITT írtunk:

Frissítés:

Megindult a forgalom az M3-as autópályán. Érintett járataink 30 perces késéssel közlekednek tovább, közölte a Mávinform. A késés a Gyöngyösre, Egerbe tartó buszokat érinti.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu