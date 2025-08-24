Súlyos baleset az M3-ason – Felkavaró fotón a helyszín + fotók

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy kamion és egy személyautó karambolozott az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán. A 48-as kilométernél, Kerekharaszt térségében utoléréses baleset történt, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Az M3-as autópályán utoléréses baleset történt

Forrás: Csedreki Mariann / Beküldött fotó

Az M3-ason történt balesethez mentőhelikopter is érkezett

Az Útinform tájékoztatása szerint az autópályát az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták. A forgalmat a 39-es kilométernél található Bag / Aszód / Tura csomópontnál terelik le. Az MKIF közlése szerint a rendőrség szintén a 39-es kilométernél, a Bagi csomópontnál zárta le a pályát az országhatár felé vezető oldalon, és kitereli a forgalmat.

A baleset a buszok menetrendjét is befolyásolja

A baleset a Volánbusz-járatok közlekedésére is hatással van: a Gyöngyös és Eger felé tartó buszok terelve közlekednek, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani – közölte a MÁV.

Lapunk megkereste a balesettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálatot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.

