25 perce
Egyre több az akadály az M3-ason! Már baleset is történt
Pénteken már nem az első akadály gördül az M3-ason autózók elé. Délután még baleset is lassítja az M3-as forgalmát.
Összeütközött két személyautó az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Csincse térségében, a 145. kilométernél. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávot lezártak, a leállósávon halad a forgalom - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
A baleset közelében egy torlódás is nehezíti a közlekedést az M3-as autópályán. Budapest irányába, a 147-es és 150-es kilométer között, a fix terelésben 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki.
4 órája
Még a kerekek is kiszakadtak a karambolozó autókból - fotókon és videón a brutális egri baleset
2025.08.27. 19:50
Hiába vette fel a fedélzeti kamerád, hogy beléd mentek, ha óvatlan vagy, be is perelhetnek
