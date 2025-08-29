Egyre több az akadály az M3-ason! Már baleset is történt

Összeütközött két személyautó az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Csincse térségében, a 145. kilométernél. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávot lezártak, a leállósávon halad a forgalom - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A baleset közelében egy torlódás is nehezíti a közlekedést az M3-as autópályán. Budapest irányába, a 147-es és 150-es kilométer között, a fix terelésben 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki.