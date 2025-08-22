Baleset történt az M3-ason, mentő is érkezett a helyszínre

Szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M3-as autópálya 73-as kilométerszelvényénél, Atkár térségében, a Budapest felé vezető irányban pénteken reggel. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A balesethez a mentők is kiérkeztek - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Közölte portálunkkal Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, hogy egy személyautó a vizes úton megcsúszott, majd a szalagkorlátnak ütközött. A rendőrség jelenleg végez a helyszíneléssel, úgyhogy forgalomkorlátozás nincs érvényben az érintett útszakaszon.

Úgy tudjuk, hogy nem sérült meg senki.