augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szalagkorlátnak ütközött

1 órája

Baleset történt az M3-ason, mentő is érkezett a helyszínre

Címkék#M3-as#baleset#mentő

Szalagkorlátnak csapódott egy autó péntek reggel az M3-ason, Atkár közelében. A vizes út miatt megcsúszott a jármű.

Heol.hu

Szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M3-as autópálya 73-as kilométerszelvényénél, Atkár térségében, a Budapest felé vezető irányban pénteken reggel. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A balesethez a mentők is kiérkeztek - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Baleset történt az M3-ason
Baleset történt az M3-ason
Forrás: MW

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Közölte portálunkkal Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, hogy egy személyautó a vizes úton megcsúszott, majd a szalagkorlátnak ütközött. A rendőrség jelenleg végez a helyszíneléssel, úgyhogy forgalomkorlátozás nincs érvényben az érintett útszakaszon.

Úgy tudjuk, hogy nem sérült meg senki.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu