1 órája
Baleset történt az M3-ason, mentő is érkezett a helyszínre
Szalagkorlátnak csapódott egy autó péntek reggel az M3-ason, Atkár közelében. A vizes út miatt megcsúszott a jármű.
Szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M3-as autópálya 73-as kilométerszelvényénél, Atkár térségében, a Budapest felé vezető irányban pénteken reggel. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A balesethez a mentők is kiérkeztek - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Közölte portálunkkal Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, hogy egy személyautó a vizes úton megcsúszott, majd a szalagkorlátnak ütközött. A rendőrség jelenleg végez a helyszíneléssel, úgyhogy forgalomkorlátozás nincs érvényben az érintett útszakaszon.
Úgy tudjuk, hogy nem sérült meg senki.
