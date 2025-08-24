1 órája
Mentőhelikopter érkezett az M3-asra, súlyos baleset bénítja az autópálya egyik oldalát
Vasárnap reggel súlyos baleset történt a sztrádán. Az M3-asra mentőhelikopter is érkezett.
Egy kamion és egy személyautó karambolozott az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Kerekharaszt közelében, a 49. kilométernél. Utoléréses baleset történt, amelynél az aszódi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékozatatása szerint, jelenleg pályazár van érvényben az M3-ason Nyíregyháza irányába.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!