Időben érkeznél? Akkor ezeket az M3-as szakaszokat jobb, ha elkerülöd!

Az Útinform hétfő reggeli közleménye szerint az M3-as autópályán több helyszínen is forgalomkorlátozásokra kell számítani karbantartási és felújítási munkálatok miatt. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat az érintett szakaszokról.

Több forgalmi akadályra lehet számítani az M3-ason (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Az M3-as forgalma több helyen is torlódhat

1. Terelés a 38. és 45. kilométer között – Vásárosnamény felé

Új forgalmi rend lépett életbe a Vásárosnamény irányába vezető oldalon. A 38. és a 45. kilométer között lezárták a külső és a leállósávot. A forgalom jelenleg a belső sávon, valamint az ellenkező irány belső sávján halad. Budapest felé ezen a szakaszon a külső és a leállósáv továbbra is járható.

2. Munkálatok az 53. és 56. kilométer között – szintén Vásárosnamény felé

További korlátozások vannak érvényben az 53. és az 56. kilométer között, ahol szintén lezárták a külső és a leállósávot. A járművek itt is a belső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján közlekednek. Ugyanezen a szakaszon, az 54. kilométernél a Hatvan-nyugat csomópont felhajtóága sem használható. Budapest felé ezen a részen szintén járható a külső és a leállósáv.

3. Madárvédő falat cserélnek a Tisza-hídnál – Budapest irányába

A Tisza-híd közelében, a 171. és a 169. kilométer között madárvédő fal cseréje zajlik. A munkavégzés idején csak a belső sáv marad nyitva Budapest felé.

4. Polgár térségében sávlezárás – Vásárosnamény felé

Polgár közelében, a 176. és 178. kilométer között a belső sávot lezárták az M3-ason. A forgalom Vásárosnamény irányába csak a külső sávon halad.

5. Aszfaltozás Nyíregyháza térségében – augusztus végéig

Hosszabb távú munkálatok zajlanak a Nyíregyháza környéki szakaszon. A 233. és a 238. kilométer között a Budapest felé tartó oldalt teljesen lezárták. A forgalmat átterelték a Vásárosnamény felé vezető oldalra, ahol irányonként egy-egy sávon haladhatnak az autók. A főváros irányába nem használható a Nagykállói úti csomópont, valamint a 403-as főúti csomópont le- és felhajtóága sem.