augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
M3

39 perce

Időben érkeznél? Akkor ezeket az M3-as szakaszokat jobb, ha elkerülöd!

Címkék#forgalmi akadály#M3-as autópálya#torlódás

Aki mostanában az M3-ason autózik, jobb ha kétszer is meggondolja, mikor és merre indul el. Az útlezárások és sávkorlátozások egész sorozata borzolja az idegeket – mutatjuk, mire számíthatsz az M3-ason!

Heol.hu

Az Útinform hétfő reggeli közleménye szerint az M3-as autópályán több helyszínen is forgalomkorlátozásokra kell számítani karbantartási és felújítási munkálatok miatt. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat az érintett szakaszokról.

torlódás, m3-as
Több forgalmi akadályra lehet számítani az M3-ason (illusztráció)
Forrás: Shutterstock

Az M3-as forgalma több helyen is torlódhat

1. Terelés a 38. és 45. kilométer között – Vásárosnamény felé

Új forgalmi rend lépett életbe a Vásárosnamény irányába vezető oldalon. A 38. és a 45. kilométer között lezárták a külső és a leállósávot. A forgalom jelenleg a belső sávon, valamint az ellenkező irány belső sávján halad. Budapest felé ezen a szakaszon a külső és a leállósáv továbbra is járható.

2. Munkálatok az 53. és 56. kilométer között – szintén Vásárosnamény felé

További korlátozások vannak érvényben az 53. és az 56. kilométer között, ahol szintén lezárták a külső és a leállósávot. A járművek itt is a belső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján közlekednek. Ugyanezen a szakaszon, az 54. kilométernél a Hatvan-nyugat csomópont felhajtóága sem használható. Budapest felé ezen a részen szintén járható a külső és a leállósáv.

3. Madárvédő falat cserélnek a Tisza-hídnál – Budapest irányába

A Tisza-híd közelében, a 171. és a 169. kilométer között madárvédő fal cseréje zajlik. A munkavégzés idején csak a belső sáv marad nyitva Budapest felé.

4. Polgár térségében sávlezárás – Vásárosnamény felé

Polgár közelében, a 176. és 178. kilométer között a belső sávot lezárták az M3-ason. A forgalom Vásárosnamény irányába csak a külső sávon halad.

5. Aszfaltozás Nyíregyháza térségében – augusztus végéig

Hosszabb távú munkálatok zajlanak a Nyíregyháza környéki szakaszon. A 233. és a 238. kilométer között a Budapest felé tartó oldalt teljesen lezárták. A forgalmat átterelték a Vásárosnamény felé vezető oldalra, ahol irányonként egy-egy sávon haladhatnak az autók. A főváros irányába nem használható a Nagykállói úti csomópont, valamint a 403-as főúti csomópont le- és felhajtóága sem.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu