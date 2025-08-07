1 órája
Éjszaka karambolozott két autó az M3-ason
Baleset történt szerda éjszaka a sztrádán. Az M3-as érintett szakaszát teljesen lezárták.
Éjszaka karambolozott két autó az M3-ason
Forrás: Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság
Összeütközött egy személygépkocsi és egy kisteherautó az M3-a autópálya 69-es kilométerénél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, Hort térségében - írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A balesetet szenvedett autó Miskolc felé tartott, mikor műszaki hiba miatt a szalagkorlátnak csapódott. Ezt az arra érkező teherautó csak későn észlelte, így nagyobb sebességgel az autóba hajtott - tudtuk meg Soltész Bálinttól, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjétől.
A hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljesen lezárták, de azóta újra halad a forgalom.
A helyszínről két sérültet súlyos sérülésekkel, stabil állapotban, míg két sérültet könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba - tájékoztatta szerkesztőségünket Magyar Luca Zsuzsanna kommunikációs szervező.
Fotókon, mennyi maradt az M3-ason szénné égett autóból – pillanatok alatt szétterjedtek a lángok
Korábban megírtuk, hogy több tűzhöz is riasztották a tűzoltókat Heves vármegyében kedden, köztük egy autóhoz is, ami teljes terjedelmében égett az M3-ason.
Itt még egy sima esti séta is veszélyes? Kiderült, melyik Heves legkevésbé biztonságos településeEzek a legveszélyesebb települések Hevesben.
A létezéséről sem tudtunk annak a luxusautónak, amit Hevesben hirdetnek - az ára pedig...