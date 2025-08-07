Összeütközött egy személygépkocsi és egy kisteherautó az M3-a autópálya 69-es kilométerénél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, Hort térségében - írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Éjszaka karambolozott két autó az M3-ason

Forrás: Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A balesetet szenvedett autó Miskolc felé tartott, mikor műszaki hiba miatt a szalagkorlátnak csapódott. Ezt az arra érkező teherautó csak későn észlelte, így nagyobb sebességgel az autóba hajtott - tudtuk meg Soltész Bálinttól, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjétől.

A hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljesen lezárták, de azóta újra halad a forgalom.

A helyszínről két sérültet súlyos sérülésekkel, stabil állapotban, míg két sérültet könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba - tájékoztatta szerkesztőségünket Magyar Luca Zsuzsanna kommunikációs szervező.