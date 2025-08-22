2 órája
Eddig nem látott fotókon az M3-ason történt baleset
Péntek reggel az M3-ason két autó is szalagkorlátnak csapódott. A Füzesabony térségében történt balesetről a tűzoltók osztottak meg képet.
Péntek reggel 8:05-kor érkezett a riasztás a Füzes26 és Füzes ÖTE tűzoltóegységeknek az M3-as autópályára, ahol egy személyautó szalagkorlátnak ütközött - írták Facebookon. Mint már megírtuk, a vezető a füzesabonyi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt ki tudott szállni a járműből.
A baleset során, személyi sérülés nem történt.
Ahogy írtuk, egy személyautó megcsúszott a vizes úton, majd a szalagkorlátnak ütközött. Csak sávzárást rendeltek el a baleset miatt.
