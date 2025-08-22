Eddig nem látott fotókon az M3-ason történt baleset

Péntek reggel 8:05-kor érkezett a riasztás a Füzes26 és Füzes ÖTE tűzoltóegységeknek az M3-as autópályára, ahol egy személyautó szalagkorlátnak ütközött - írták Facebookon. Mint már megírtuk, a vezető a füzesabonyi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt ki tudott szállni a járműből.

Fotón a szalagkorlátnak csapódott autó az M3-asról

Forrás: k Szent Flórián Tűzoltó Egyesület - Füzesabony / Facebook

A baleset során, személyi sérülés nem történt.

Ahogy írtuk, egy személyautó megcsúszott a vizes úton, majd a szalagkorlátnak ütközött. Csak sávzárást rendeltek el a baleset miatt.