Baleset

1 órája

Eddig nem látott fotókon az M3-ason történt baleset

Péntek reggel az M3-ason két autó is szalagkorlátnak csapódott. A Füzesabony térségében történt balesetről a tűzoltók osztottak meg képet.

Heol.hu

Péntek reggel 8:05-kor érkezett a riasztás a Füzes26 és Füzes ÖTE tűzoltóegységeknek az M3-as autópályára, ahol egy személyautó szalagkorlátnak ütközött - írták Facebookon. Mint már megírtuk, a vezető a füzesabonyi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt ki tudott szállni a járműből.

Fotón a szalagkorlátnak csapódott autó az M3-asról
Forrás: k Szent Flórián Tűzoltó Egyesület - Füzesabony / Facebook

A baleset során, személyi sérülés nem történt.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ahogy írtuk, egy személyautó megcsúszott a vizes úton, majd a szalagkorlátnak ütközött. Csak sávzárást rendeltek el a baleset miatt.

 

