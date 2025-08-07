1 órája
Baleset történt az M3-ason, a belső sávot lezárták
Balest történt a sztrádán csütörtök délután. Az M3-as érintett szakaszán a belső sávot lezárták.
Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Gödöllő térségében baleset történt csütörtökön délután. A 36-os kilométerszelvénynél sávzárásra, ebből adódóan torlódásra készüljenek - olvasható az Útinform oldalán.
Az MKIF információi szerint a belső sávot lezárták!
Új fix terelést építenek ki az M3-as autópályán, Hatvan térségében. Az 53-as és az 56 kilométerszevény között mindkét irányba csak egy sáv járható.
Borul a rend, több ütemben zárják le az M3-as fontos hevesi csomópontját
Korábban megírtuk, hogy az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Kft tájékoztatása szerint augusztus 7. és 19. között az M3-as autópálya Hatvani csomópontját több ütemben lezárják.
A létezéséről sem tudtunk annak a luxusautónak, amit Hevesben hirdetnek - az ára pedig...
Itt még egy sima esti séta is veszélyes? Kiderült, melyik Heves legkevésbé biztonságos településeEzek a legveszélyesebb települések Hevesben.
Számított erre bárki az egri strandon? Videón mutatjuk, mi úszkált a vendégek között!