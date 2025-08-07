augusztus 7., csütörtök

Torlódás

21 perce

Baleset történ az M3-ason, a belső sávot lezárták

Balest történt a sztrádán csütörtök délután. Az M3-as érintett szakaszán a belső sávot lezárták.

Heol.hu

Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Gödöllő térségében baleset történt csütörtökön délután. A 36-os kilométerszelvénynél sávzárásra, ebből adódóan torlódásra készüljenek - olvasható az Útinform oldalán. 

Az M3-ason baleset történt
Az M3-ason baleset történt
Forrás: Rákóczy Ádám/Boon.hu

Az MKIF információi szerint a belső sávot lezárták! 

Új fix terelést építenek ki az M3-as autópályán, Hatvan térségében. Az 53-as és az 56 kilométerszevény között mindkét irányba csak egy sáv járható.

Korábban megírtuk, hogy az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Kft tájékoztatása szerint augusztus 7. és 19. között az M3-as autópálya Hatvani csomópontját több ütemben lezárják.

 

 

 

