"Már túl késő volt..." – Lángokban állt a tarnaleleszi családi ház, mindent elnyelt a tűz! + fotók, videó

Tűz ütött ki szerda éjszaka Tarnaleleszen, a Kossuth Lajos úton. Egy mintegy 90 négyzetméteres parasztház egyik szobája és a tetőszerkezete is lángra kapott. A házban egy öttagú család – két szülő és három gyermek – élt.

A tarnaleleszi tűzben lakhatatlanná vált a családi ház

Forrás: Ládi László / Heol.hu

A Tények stábjának a családfő elmondta, hogy füstszagra lett figyelmes, így vette észre a tüzet. Egy ajtó választotta el a lángoktól, de mire megnézte, már nem tudta megállítani a tűz terjedését. Szerencsére a családnak sikerült épségben kimenekülnie.

A pétervásárai és egri hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a tüzet, és megbontották a tetőszerkezetet is. Az utómunkálatok még az éjszaka folyamán lezajlottak.

