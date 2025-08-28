augusztus 28., csütörtök

Tűz

37 perce

"Már túl késő volt..." – Lángokban állt a tarnaleleszi családi ház, mindent elnyelt a tűz! + fotók, videó

Címkék#tűzoltók#családi ház#tűz

Egy család menekült az éjszaka közepén a lángoló házukból Tarnaleleszen. A tűz percek alatt elnyelte az otthonukat – most semmijük sem maradt.

Heol.hu

Tűz ütött ki szerda éjszaka Tarnaleleszen, a Kossuth Lajos úton. Egy mintegy 90 négyzetméteres parasztház egyik szobája és a tetőszerkezete is lángra kapott. A házban egy öttagú család – két szülő és három gyermek – élt.

A tarnaleleszi tűz
A tarnaleleszi tűzben lakhatatlanná vált a családi ház
Forrás: Ládi László / Heol.hu

A Tények stábjának a családfő elmondta, hogy füstszagra lett figyelmes, így vette észre a tüzet. Egy ajtó választotta el a lángoktól, de mire megnézte, már nem tudta megállítani a tűz terjedését. Szerencsére a családnak sikerült épségben kimenekülnie.

A pétervásárai és egri hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a tüzet, és megbontották a tetőszerkezetet is. Az utómunkálatok még az éjszaka folyamán lezajlottak.

Családi ház égett le Tarnaleleszen

Fotók: Ládi László / Heol.hu

A ház lakhatatlanná vált, minden kormos, a vakolat lepergett, a tető beszakadt. A tűzoltóság szerint az épület egy részét el kell bontani. A család jelenleg nem tudja, hol kaphatna menedéket. A tűzról korábban ITT írtunk.

A tűz helyszínén megdöbbentő felvételek készültek:

 

