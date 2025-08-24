1 órája
Megdöbbentő baleset Mátraballán – Zárlatos csörlő miatt zuhant a kútba a fiatal férfi
Életveszélyesen megsérült egy fiatal férfi Mátraballán, amikor kút-tisztítás közben áramütést kapott, majd az öt méter mély kútba zuhant. A zárlatos csörlő okozta baleset után újra kellett éleszteni.
Szombat este életveszélyes baleset történt egy családi ház udvarán Mátraballán, ahol három fiatal munkás egy kutat készült kitisztítani. A munkálatok során egyikük áramütést szenvedett, majd eszméletlenül az öt méter mély kútba zuhant.
A baleset oka egy zárlatos csörlő volt, amelyet a két munkatárs használt, hogy egy vödröt engedjenek le társuk után a kútba. A Tények információi szerint, amikor a férfi megérintette azt, azonnal megrázta az áram. A baleset pillanatában a kút alján körülbelül 40 centiméteres víz állt.
A huszonéves fiatalembert társai eszméletlen állapotban húzták ki a kútból. A ház tulajdonosa a Tények stábjának elmondta:
Valami kapcsolási probléma, vagy érintkezési hiba lehetett a csörlőjükön. Mikor leért a vödör, gondolom én, megfogta, majd kiabálás és csönd. Csak kapkodó levegővételt hallottunk. Akkor az egyik fiatalember lement, hogy ráköt egy hevedert, de ő nem tudta megcsinálni, így lement a másik is, akinek sikerült, majd hárman kihúztuk.
A Tények riportjából kiderül, hogy az itt élő idős asszony gyorsan reagált: gondosórájával riasztotta a segélyhívót, miközben a mentőket is értesítették. A ház tulajdonosa azonnal megkezdte a fiatal újraélesztését, amelyet végül a kiérkező mentők fejeztek be sikeresen. A munkást jelenleg kórházban ápolják.
A balesetet követően a rendőrség is a helyszínre érkezett, lefoglalták a hibás csörlőt, és a kutat lezárták. Az eset körülményeit vizsgálják.
A mátraballai balesetről itt nézhetik meg a Tények riportját:
