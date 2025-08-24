Megdöbbentő baleset Mátraballán – Zárlatos csörlő miatt zuhant a kútba a fiatal férfi

Szombat este életveszélyes baleset történt egy családi ház udvarán Mátraballán, ahol három fiatal munkás egy kutat készült kitisztítani. A munkálatok során egyikük áramütést szenvedett, majd eszméletlenül az öt méter mély kútba zuhant.

Ezt a kutat készült tisztítani a férfi, amikor megfogta a zárlatos csörlőt

Forrás: Tények

A baleset oka egy zárlatos csörlő volt, amelyet a két munkatárs használt, hogy egy vödröt engedjenek le társuk után a kútba. A Tények információi szerint, amikor a férfi megérintette azt, azonnal megrázta az áram. A baleset pillanatában a kút alján körülbelül 40 centiméteres víz állt.