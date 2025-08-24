Megdöbbentő fotókon a jászkíséri vonatbaleset

Korábban megírtuk, hogy kisteherautóval ütközött össze egy motorvonat Jászkiséren, az Apáti útnál. A Szolnokról 14:36-kor Vámosgyökre elindult 35713-as számú személyvonat Jászkisér és Jászapáti között összeütközött egy tehergépkocsival. A balesetben nem sérült meg senki, viszont a szerelvény a baleset miatt nem tudott továbbmenni. A vonaton utazó mintegy harminc embernek a helyi önkormányzati tűzoltók segítettek átszállni az értük érkező mentesítő autóbuszra - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.