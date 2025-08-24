augusztus 24., vasárnap

Megdöbbentő fotókon a jászkíséri vonatbaleset

Vasárnap délután vonat elé hajtott egy teherautó Jészkísér határában. A balesetben senki nem sérült meg,

Kisteherautó hajtott a vonat elé Jászkisér határában

Forrás: Ládi László/Agria Tv

Korábban megírtuk, hogy kisteherautóval ütközött össze egy motorvonat Jászkiséren, az Apáti útnál. A Szolnokról 14:36-kor Vámosgyökre elindult 35713-as számú személyvonat Jászkisér és Jászapáti között összeütközött egy tehergépkocsival.  A balesetben nem sérült meg senki, viszont a szerelvény a baleset miatt nem tudott továbbmenni. A vonaton utazó mintegy harminc embernek a helyi önkormányzati tűzoltók segítettek átszállni az értük érkező mentesítő autóbuszra - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Teherautó és vonat ütközött Jászkisér határában

Fotók: Ládi László / Agria Tv Bt

Korábban megírtuk, hogy vasárnap délelőtt súlyos baleset történt az M3-as autópályán. A balesetben egy ember életét veszette.

 

