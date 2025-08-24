augusztus 24., vasárnap

M3-as autópálya

3 órája

Meghalt egy ember az M3-ason történt balesetben + fotók

Címkék#halálos baleset#mentőhelikopter#M3-as autópálya

Szörnyű tragédia történt az M3-as autópályán vasárnap délelőtt. A balesetben egy ember meghalt.

Tóth Balázs
A személyautó szinte beszorult a kamion alá

Forrás: MTI/Mihádák Zoltán

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, kamion és személyautó ütközött az M3-as autópályán Kerekharasztnál, a Nyíregyháza felé vezető oldalon. Az MTI-vel a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője azt közölte, hogy a balesetben egy ember meghalt.

Az M3-as autópályán utoléréses baleset történt
Halálos baleset történt az M3-as autópályán
Forrás: Csedreki Mariann / Beküldött fotó

Halálos baleset történt az M3-ason vasárnap délelőtt

Szekeres Dominik elmondta: a baleset a 48-as kilométerszelvényben történt, a rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt. A katasztrófavédelem honlapjának tájékoztatása szerint utoléréses baleset történt, a műszaki mentést az aszódi hivatásos tűzoltók végzik. Az MKIF informáuói szerint jelenleg 5 kilométeres torlódás alakult ki Nyíregyháza irányába.

A tragikus baleset helyszíne
Fotó: MTI/MTVA / Forrás: MTI/Mihádák Zoltán

A helyszíni fotó alapján a személyautó sofőrjét a helyszínen próbálták újraéleszteni. A balesetről korábban ITT számoltunk be.

Frissítés: 

Korábban baleset történt az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A 48-as km-nél Kerekharaszt térségében újra megnyitották a pályát. A nézelődő autósok miatt, a Budapest felé vezető oldalon 6-7 km-es torlódás alakult ki. Aki teheti, a 70-es km-nél lévő Gyöngyös- nyugat csomópontnál térjen le az autópályáról és térjen vissza 27-es km-nél lévő Vác / Gödöllő csomópontnál - írja az Útinform.

 

