Meghalt egy ember az M3-ason történt balesetben + fotók

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, kamion és személyautó ütközött az M3-as autópályán Kerekharasztnál, a Nyíregyháza felé vezető oldalon. Az MTI-vel a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője azt közölte, hogy a balesetben egy ember meghalt.

Halálos baleset történt az M3-as autópályán

Forrás: Csedreki Mariann / Beküldött fotó

Szekeres Dominik elmondta: a baleset a 48-as kilométerszelvényben történt, a rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt. A katasztrófavédelem honlapjának tájékoztatása szerint utoléréses baleset történt, a műszaki mentést az aszódi hivatásos tűzoltók végzik. Az MKIF informáuói szerint jelenleg 5 kilométeres torlódás alakult ki Nyíregyháza irányába.

A tragikus baleset helyszíne

Fotó: MTI/MTVA / Forrás: MTI/Mihádák Zoltán

