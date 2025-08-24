26 perce
Meghalt egy ember az M3-ason történt balesetben
Szörnyű tragédia történt az M3-as autópályán vasárnap délelőtt. A balesetben egy ember meghalt.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, kamion és személyautó ütközött az M3-as autópályán Kerekharasztnál, a Nyíregyháza felé vezető oldalon. Az MTI-vel a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője azt közölte, hogy a balesetben egy ember meghalt.
Halálos baleset történt az M3-ason vasárnap délelőtt
Szekeres Dominik elmondta: a baleset a 48-as kilométerszelvényben történt, a rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt. A katasztrófavédelem honlapjának tájékoztatása szerint utoléréses baleset történt, a műszaki mentést az aszódi hivatásos tűzoltók végzik. Az MKIF informáuói szerint jelenleg 5 kilométeres torlódás alakult ki Nyíregyháza irányába.
Mentőhelikopter érkezett az M3-asra, súlyos baleset bénítja az autópálya egyik oldalát
A helyszíni fotó alapján a személyautó sofőrjét a helyszínen próbálták újraéleszteni. A balesetről korábban ITT számoltunk be.