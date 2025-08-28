Kamera vette fel a gyöngyösi férfi gonosz tettét – megdöbbentő videó

A vád szerint az elkövető 2025 márciusában Gyöngyösön kutyát sétáltatott, amikor meglátta, hogy a sértett autója a közelben megállt, majd abból az autó tulajdonosának egyik rokona kiszállt. A másik családdal való rossz viszonya miatt a férfi dühös lett, és egy hirtelen ötlettől vezérelve elővette a zsebében lévő hegyes tárgyat, amivel egy határozott mozdulattal végig karcolta a jármű motorháztetőjének jobb oldalát – számolt be lapunknak az esetről dr. Gubala Ádám Miklós, az Egri Járási Ügyészség sajtószóvivője.

Megrongálta haragosa autóját.

Forrás: Purger Tamas

A vádlott a rongálással 120 ezer forint kárt okozott a sértettnek. A vád tárgya kisebb kárt okozó rongálás vétsége.

A Gyöngyösi Járási Ügyészség vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a tettét beismerő férfival szemben. A felvételen a vádlott cselekménye látható, melyet az utcában található biztonsági kamera rögzített:

