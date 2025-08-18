augusztus 18., hétfő

Erőszak

46 perce

Lőrinciből érkezett a segítség a brutálisan bántalmazott veszprémi tinilánynak

Durván bánt saját korosztálya egy fiatalkorú lánnyal Veszprémben. A lány azóta megmentőire talált.

Heol.hu

A bíróság elrendelte annak a 16 éves veszprémi lánynak a letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy társaival együtt egy napig fogva tartott, bántalmazott és megalázott egy másik, hozzá hasonló korú lányt.

Megverték a veszprémi lányt, a segítségére siettek
Forrás: Kemma.hu

A Veol.hu információi szerint a sértett 2024. július 22-én engedély nélkül távozott otthonából, majd az éjszaka folyamán négy, szintén szökésben lévő fiatalkorúval – három fiúval és egy lánnyal – csavargott városukban. A társaság a lányt megalázó módon bántalmazta, ezért a sértett végül elhagyta őket. A többiek ezt követően felmentek a 16 éves gyanúsított édesanyjának lakásába, majd reggel telefonon odahívták a sértettet is, aki ennek a kérésnek eleget tett.

A lakásban az egyik fiú arra utasította a lányt, hogy szolgálja ki őket tévénézés közben. Mivel ezt nem tette meg, a többiek szidalmazni és fenyegetni kezdték. A gyanúsított bezárta az ajtót, a kulcsot elvette, ezzel megakadályozta, hogy a sértett távozzon. Szabadulása feltételéül kezdetben mosogatást, később megalázó feladatok elvégzését szabták meg: például fűszerkeverék fogyasztására, sós kávé ivására és liszt felszippantására kényszerítették.

Az egyik fiú megpróbálta meggyújtani a sértett haját és térdét, a társaság lány tagja pedig többször arcon ütötte őt, aminek következtében a sértett orra és szája vérezni kezdett.

Később este elhagyták a lakást, az utcán pedig arról beszélgettek, hogy ismét megverik a sértettet. A lány ekkor elmenekült, és egy gyorsétteremnél kért segítséget egy járókelőtől.

Segítenek az abuzált kislánynak

Zubor András Facebook-posztjában egy közös szelfit osztott meg a sértett lánnyal, mint írja, be is aranyozta a napját. Vehetett magának telefont és egyéb dolgokat is.

Tudom a történteket nem tudjuk megváltoztatni de a jövőben jobbá tehetjük az életét.

- írja posztjában a férfi.

 

