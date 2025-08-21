Mentőhelikopter érkezett egymás után két városba is Hevesben

Csütörtök délután 14 óra körül mentőhelikopter landolt Egerben, a Berva városrészen. Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre elárulta, hogy mi történt.

Mentőhelikopter szállt le Füzesabonyban is Fotó: fuzeshirek.hu

A helyszínről egy személyt stabil állapotban szállítottak bajtársaink légi úton kórházba.

- írták.

Mentőhelikopter szállt le Füzesabonyban is

Nem sokkal később Füzesabonyban is mentőhelikopter szállt le, a mentősöknek újra kellett éleszteniük egy személyt, a Füzes Hírek információi szerint a vasútállomáson lett rosszul.

A helyszínről egy 55 év körüli nőt sikeres újraélesztést követően légi úton szállítottak bajtársaink kórházba.

- tudtuk meg a mentőszolgálattól.