Bajban voltak

50 perce

Mentőhelikopter érkezett egymás után két városba is Hevesben

Két helyre is mentőhelikoptert kellett hívni a vármegyében. Egerbe és Füzesabonyba is légi úton érkeztek a mentők.

Csütörtök délután 14 óra körül mentőhelikopter landolt Egerben, a Berva városrészen. Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre elárulta, hogy mi történt.

Mentőhelikopter szállt le Füzesabonyban is Fotó: fuzeshirek.hu
Mentőhelikopter szállt le Füzesabonyban is Fotó: fuzeshirek.hu

A helyszínről egy személyt stabil állapotban szállítottak bajtársaink légi úton kórházba.

Mentőhelikopter szállt le Füzesabonyban is

Nem sokkal később Füzesabonyban is mentőhelikopter szállt le, a mentősöknek újra kellett éleszteniük egy személyt, a Füzes Hírek információi szerint a vasútállomáson lett rosszul.

A helyszínről egy 55 év körüli nőt sikeres újraélesztést követően légi úton szállítottak bajtársaink kórházba.

Legutóbb akkor szállt le mentőhelikopter a vasútállomásnál, amikor egy nőnél ott indult meg a szülés.  Az egyik újszülött maradt csak életben, ő és az édesanya is kórházba került. A Füzesabony vasútállomáson dolgozók próbálták újraéleszteni a másik babát.

 

