Mentőhelikopter érkezett egymás után két városba is Hevesben
Két helyre is mentőhelikoptert kellett hívni a vármegyében. Egerbe és Füzesabonyba is légi úton érkeztek a mentők.
Csütörtök délután 14 óra körül mentőhelikopter landolt Egerben, a Berva városrészen. Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre elárulta, hogy mi történt.
A helyszínről egy személyt stabil állapotban szállítottak bajtársaink légi úton kórházba.
- írták.
Mentőhelikopter szállt le Füzesabonyban is
Nem sokkal később Füzesabonyban is mentőhelikopter szállt le, a mentősöknek újra kellett éleszteniük egy személyt, a Füzes Hírek információi szerint a vasútállomáson lett rosszul.
A helyszínről egy 55 év körüli nőt sikeres újraélesztést követően légi úton szállítottak bajtársaink kórházba.
- tudtuk meg a mentőszolgálattól.
Legutóbb akkor szállt le mentőhelikopter a vasútállomásnál, amikor egy nőnél ott indult meg a szülés. Az egyik újszülött maradt csak életben, ő és az édesanya is kórházba került. A Füzesabony vasútállomáson dolgozók próbálták újraéleszteni a másik babát.
