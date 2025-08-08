Súlyos baleset a kövesdi egyenesben, egy ember a roncsok közé szorult, érte mentőhelikopter érkezett + fotók, videó

Két autó karambolozott a 253-as főúton, Mezőkövesd közelében, a 10. kilométernél - írja a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Súlyos baleset történt, az egyik sérült nem tudott kiszállni a kocsiból

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Egy ember nem tudott kiszállni az egyik járműből magától, így őt feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző mezőkövesdi hivatásos tűzoltók, majd kiemelték és átadták a mentőknek - írták.

Úgy tudjuk mindkét autó Mezőkövesd irányából érkezett és egyszerre kezdtek az előzésbe és így összeütköztek.

Helyszíni információink szerint két könnyű és egy életveszélyes sérült volt. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Frissítés 9:30

Az ügyben megkerestük az Országos Mentőszolgálatot:

– A helyszínre több mentőegységet és mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy férfit és egy nőt könnyebb sérülésekkel földi úton, míg egy nőt súlyos sérülésekkel légi úton szállítottak kórházba – árulta el lapunknak Udvardi-Lakos Luca, az OMSZ kommunikációs szervezője.