1 órája
Súlyos baleset a kövesdi egyenesben, egy ember a roncsok közé szorult, érte mentőhelikopter érkezett
A helyszínre érkező tűzoltók feszítővágóhoz nyúltak.
Súlyos baleset történt, az egyik sérült nem tudott kiszállni a kocsiból
Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu
Két autó karambolozott a 253-as főúton, Mezőkövesd közelében, a 10. kilométernél - írja a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Egy ember nem tudott kiszállni az egyik járműből magától, így őt feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző mezőkövesdi hivatásos tűzoltók, majd kiemelték és átadták a mentőknek - írták.
Úgy tudjuk mindkét autó Mezőkövesd irányából érkezett és egyszerre kezdtek az előzésbe és így összeütköztek.
Helyszíni információink szerint két könnyű és egy életveszélyes sérült volt. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Frissítés 9:30
Az ügyben megkerestük az Országos Mentőszolgálatot:
– A helyszínre több mentőegységet és mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy férfit és egy nőt könnyebb sérülésekkel földi úton, míg egy nőt súlyos sérülésekkel légi úton szállítottak kórházba – árulta el lapunknak Udvardi-Lakos Luca, az OMSZ kommunikációs szervezője.
