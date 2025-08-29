augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Motor és autó karambolozott Hatvanban

Címkék#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#motorkerékpáros#személyautó#motorbaleset

Egy motor és egy személyautó karambolozott Hatvanban, a Turai úton. A helyszínen rendőri irányítás mellett zajlik a forgalom, torlódásra kell számítani.

Motorkerékpáros és személyautó karambolozott Hatvanban, a Turai úton – erősítette meg lapunknak a rendőrség. Információink szerint a motor vezetője megsérült, a mentők a helyszínen látták el.

Motorbaleset történt Hatvanban.
Motorbaleset történt Hatvanban.
Forrás: Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Egy motorkerékpáros és egy személygépjármű ütközött Hatvanban a Turai úton. A kollégák már helyszínelnek, az érintett szakaszon rendőri irányítás mellett halad a forgalom – számolt be a motorbalesetről Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Úgy tudjuk, hogy a balesetben a motorkerékpáros sérült meg, a helyszínen orvosi ellátásban részesült. 

Ahogy korábban már megírtuk, szinte az összes utas megsérült a mátrai buszbalesetben:


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu