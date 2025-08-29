Motor és autó karambolozott Hatvanban

Motorkerékpáros és személyautó karambolozott Hatvanban, a Turai úton – erősítette meg lapunknak a rendőrség. Információink szerint a motor vezetője megsérült, a mentők a helyszínen látták el.

Motorbaleset történt Hatvanban.

– Egy motorkerékpáros és egy személygépjármű ütközött Hatvanban a Turai úton. A kollégák már helyszínelnek, az érintett szakaszon rendőri irányítás mellett halad a forgalom – számolt be a motorbalesetről Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Úgy tudjuk, hogy a balesetben a motorkerékpáros sérült meg, a helyszínen orvosi ellátásban részesült.

