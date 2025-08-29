1 órája
Motor és autó karambolozott Hatvanban
Egy motor és egy személyautó karambolozott Hatvanban, a Turai úton. A helyszínen rendőri irányítás mellett zajlik a forgalom, torlódásra kell számítani.
Motorkerékpáros és személyautó karambolozott Hatvanban, a Turai úton – erősítette meg lapunknak a rendőrség. Információink szerint a motor vezetője megsérült, a mentők a helyszínen látták el.
– Egy motorkerékpáros és egy személygépjármű ütközött Hatvanban a Turai úton. A kollégák már helyszínelnek, az érintett szakaszon rendőri irányítás mellett halad a forgalom – számolt be a motorbalesetről Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Úgy tudjuk, hogy a balesetben a motorkerékpáros sérült meg, a helyszínen orvosi ellátásban részesült.
