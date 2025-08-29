Baleset
2 órája
Négy autó karambolozott az M3-ason, több kilométeres a torlódás
Péntek délután teljes a káosz az M3-ason. Újabb baleset történt.
Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető irányban, az M30-as autópálya csomópontjánál négy személygépkocsi karambolozott - írja az Útinform.
A baleset a 145-ös kilométernél történt, ahol a belső sávot lezárták. A torlódás több mint 3 kilométeresre nőtt. A szemben haladó oldalon is 2-3 kilométeres forgalmi dugó alakult ki a kíváncsiskodók miatt.
Péntek délután nem csak ez az egy baleset nehezíti a közlekedést az M3-ason, szintén a 145-ös kilométernél korábban két személyautó ütközött.
