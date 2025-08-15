36 perce
Nem átverés: így használja a rendőrség a figyelmeztető cetliket
Egy Redditen megosztott fotó keltett érdeklődést: egy rendőrséginek tűnő figyelmeztető cetli volt egy autó szélvédőjén.
Érdekesnek tűnő fotóra bukkantunk a Redditen. A képen egy rendőrséginek tűnő kis cetli látható egy autó szélvédőjén. Még mielőtt valamiféle csalást kiáltanánk, megkérdeztük a rendőrséget, valós-e mindez, vagy netán valaki visszaél a nevükkel.
Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta, valós cetlivel találkoztunk.
– A rendőrség a szabálytalanul parkoló autók esetében ilyen figyelmeztető cetliket helyezhet ki, ezzel jelzik az adott autósnak a jogsértést. Az eljárás során minden esetben értesítjük hivatalos úton a tulajdonost a feljelentésről – tette hozzá.
Tehát nincs szó átverésről, a talált fotó alapján a tulaj büntetésre és nem átverésre számíthat.
