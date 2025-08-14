Nemi erőszakról tett bejelentést egy nő Egerben

2024 májusában egy nő azt mesélte ismerősének, hogy néhány órával korábban Egerben ismeretlen férfiak megerőszakolták, és elvették a telefonját. Az ismerős azonnal értesítette a hatóságokat, akik a bejelentés alapján büntetőeljárást indítottak. A nyomozás azonban hamar kiderítette, hogy a nő története teljesen kitalált volt: valójában félrevezette az ismerősét, nem történt nemi erőszak és rajta keresztül a rendőrséget is - számolt be az esetről Dr. Kenézi Diána, helyettes sajtószóvivő ügyész.

Forrás: Shutterstock

Az Egri Járási Ügyészség a büntetőeljárás alapjául szolgáló hatóság félrevezetése vétségének elkövetése miatt indult eljárást 2 évre felfüggesztette a bűncselekmény elkövetését beismerő, büntetlen előéletű nővel szemben.

A Büntető Törvénykönyv értelmében, aki hatóságnál büntetőeljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

Az ügyészség megírta, hogy határozattal felfüggesztheti az eljárást, ha a gyanúsított jövőbeni magatartására tekintettel az eljárás megszüntetése várható. Az enyhébb megítélésű bűncselekmények elkövetőivel szemben akkor van helye az eljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének, ha a bűncselekmény jellegére, az elkövetés módjára és a gyanúsított személyére tekintettel a gyanúsított magatartásának kedvező változása várható. Amennyiben a feltételes ügyészi felfüggesztés tartama eredményesen eltelik, úgy az ügyészség az eljárást megszünteti.